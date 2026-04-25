"Przekleństwo albo błogosławieństwo". Morawiecki wystąpił na konwencji PiS

Polityk wystąpił na zorganizowanej przez PiS konferencji na temat gospodarki i finansów, pod hasłem "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0". Nazwa ta nawiązuje do poprzednich konwencji tej formacji, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi. Swoje wystąpienia mieli też m.in. Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek.

Morawiecki: Polsce grozi utrata suwerenności finansowej i gospodarczej

– Znajdujemy się w momencie absolutnie przełomowym naszej historii. Nasze położenie geograficzne, zresztą od zawsze było dla nas zwykle przekleństwem, ale dzisiaj, w tych czasach, ku którym zmierzamy, ono nadal może być albo przekleństwem, albo błogosławieństwem. Możemy skorzystać na tym położeniu, w tym konkretnym miejscu Europy. Ale żeby tak się stało, musi zaistnieć kilka warunków – powiedział były prezes Rady Ministrów. Wśród warunków wymienił bardzo głęboki namysł i przebudowę całego polskiego modelu oraz całej doktryny gospodarczej.

Polityk powiedział, że nie może dłużej być tak, że 20-30 proc. budżetu przeznaczanego na sprzęt, na uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy, ląduje w Polsce, a 80 proc. przekazujemy za granicę – podkreślił w trakcie przemówienia Morawiecki.

– Wiem, że politycy mało się tym interesują. Ma być 5 proc. PKB na uzbrojenie. Muszą się znaleźć. Nie, szanowni państwo. Jeżeli nie będzie to sprzęgnięte we właściwy sposób w makro i mikro ekonomię, to za 2-3 lata deficyty nas tak uderzą, że utrata suwerenności nie będzie manu militari (ręką wojskową – red.) od strony wschodniej, tylko będzie utrata suwerenności finansowej, gospodarczej, a potem będziemy coraz słabszym, mniej liczącym się krajem – ostrzegł.

Morawiecki: Musimy się zmierzyć z nowoczesnością

– Od trzech lat, mamy gwałtowny przyrost długu publicznego. Ten dług publiczny, odzwierciedlający się w każdorocznych deficytach, powoduje, że nasza zależność od zagranicy za chwilę będzie rosła coraz mocniej. Dziś ona nie jest jeszcze tak bardzo widoczna, jest widoczna pośrednio przez sektor bankowy – mówił wiceprezes największej formacji opozycyjnej.

– Tak jak polska droga do niepodległości wiodła przez myśli nowoczesnego Polaka – powiedział Morawiecki, nawiązując do słynnej książki Romana Dmowskiego – tak polska droga do utrwalenia niepodległości, do tej naszej największej wartości, dla której żyjemy, wielu z nas żyje, musi wieść przez nowoczesne państwo polskie – kontynuował Morawiecki.

Poseł podkreślił, że Polska musi się zmierzyć z nowoczesnością. – Naszą polską dumę narodową opierać właśnie o to, że jesteśmy narodem zdolnym, utalentowanym, pracowitym, takim który potrafi na tej nie najbardziej żyznej na świecie na skutek setek lat historii glebie gospodarczej wypracować piękny plon, że jesteśmy narodem, który tworzy dobra kultury, które są znane na całym świecie. Jesteśmy narodem, który ma sukcesy sportowe, znane na całym świecie – powiedział, apelując by "dbać o każdą złotówkę".

Wilk porażony "paplaniną" Tuska: Zagrożenie dla sojuszy i bezpieczeństwa