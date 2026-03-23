Poczta Polska planuje potężny wydatek. Wskazano cel

Inwestycja o wartości ponad 100 mln zł ma znacząco poprawić efektywność operacyjną, bezpieczeństwo oraz komfort pracy.

Projekt zakłada pozyskanie do 24 tys. komputerów stacjonarnych oraz do 1 tys. notebooków. Zastosowanie umów ramowych zapewnia elastyczność realizacji kolejnych etapów oraz pełną standaryzację środowiska IT – wszystkie urządzenia będą spełniać jednolite wymagania techniczne i aktualne normy bezpieczeństwa. Ułatwi to wdrożenia, serwis oraz utrzymanie spójnej architektury technologicznej w całej organizacji, podano.

Wymiana sprzętu i modernizacja systemów za pond 100 mln zł

"To kluczowy projekt w ramach transformacji cyfrowej Poczty Polskiej. Wymiana sprzętu oraz modernizacja systemów pozwolą wyprowadzić spółkę z wieloletniego długu technologicznego, podnieść jakość świadczonych usług i istotnie usprawnić funkcjonowanie naszych placówek oraz sortowni" – powiedział prokurent zarządu Poczty Polskiej ds. IT Paweł Raczyński, cytowany w komunikacie.

"Wartość projektu przekracza 100 mln zł, co czyni go jedną z największych inwestycji modernizacyjnych tego typu w Polsce. Wymienionych zostanie 100 proc. komputerów pracujących dziś w oparciu o systemy Windows 7 i Windows 10" – dodał dyrektor departamentu informatyki Michał Zalewski.

Podpisano już pierwszą umowę wykonawczą, w ramach której do jednostek Poczty Polskiej trafi łącznie 3 750 zestawów komputerowych. Część dostaw została już zrealizowana. Kolejne etapy będą prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz w zależności od dostępnych środków finansowych. Spółka podejmuje równolegle działania zmierzające do zabezpieczenia finansowania dalszych etapów programu, podano także.

Jeden z elementów większego programu

Modernizacja infrastruktury IT jest częścią realizowanej od ponad roku Strategii Transformacji Cyfrowej Poczty Polskiej, obejmującej ok. 50 priorytetowych projektów o łącznej wartości ponad 1,4 mld zł brutto. Dotychczas zrealizowano 11 inicjatyw. Jako operator wyznaczony Poczta Polska dynamicznie rozwija też usługi cyfrowe, w tym system elektronicznych listów poleconych. Z rozwiązania korzysta już ponad 3,5 mln klientów, którzy wysłali łącznie ponad 65 mln cyfrowych przesyłek. Uzupełnieniem oferty jest Platforma Usług Cyfrowych, umożliwiająca m.in. zakup pakietów e-Poleconych do komunikacji z klientami indywidualnymi i biznesowymi oraz zakładanie skrzynek do doręczeń elektronicznych, przekazano dalej w materiale.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

Czytaj też:

Koniec zawodu listonosza w Polsce? Jest stanowisko ministerstwaCzytaj też:

Emerytura może dotrzeć z opóźnieniem. Pilny komunikat Poczty Polskiej