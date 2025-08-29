Koniec zawodu listonosza w Polsce? Jest stanowisko ministerstwa

Choć wiele mogłoby wskazywać na to, że tradycyjny zawód listonosza zniknie z rynku, to minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że nie póki co nie ma takich planów.

"Obiecujące plany restrukturyzacji"

Podczas Porannej Rozmowy w RMF FM Balczun odpowiadał na pytania słuchaczy dotyczące kondycji narodowego operatora pocztowego. – Bardzo uważnie zapoznałem się z planami restrukturyzacji Poczty Polskiej. Myślę, że są bardzo obiecujące – stwierdził. Minister przyznał również, że zmienia się rynek usług pocztowych, jednak nie oznacza to końca zawodu listonosza. – Przecież kiedyś na tym rynku usługa zwana Pocztexem była kluczowa i dominująca. Dziś mamy e-Doręczenia, pocztę elektroniczną, wiele prywatnych firm kurierskich, ale Poczta Polska nie zamierza się poddać – zaznaczył.

Według Balczuna, przyszłość operatora to nie rezygnacja z tradycyjnych usług, a ich modernizacja. – Poczta Polska chce częściowo przejąć usługi, częściowo je rozwinąć, przeobrazić się. Musimy pamiętać, że urzędy pocztowe, szczególnie w mniejszych miejscowościach, są bardzo istotnym elementem kontaktu ze światem zewnętrznym. Tam mogą koncentrować się różne usługi, dlatego przyszłość zawodu listonosza nie jest zagrożona – podkreślił.

"Cyfryzacja doręczeń nie oznacza eliminacji zawodu"

Cyfrowa transformacja operatora oznacza, że listonosze w przyszłości mogą pełnić jeszcze ważniejszą rolę. – To nie jest tak, że cyfryzacja kogokolwiek eliminuje. Chodzi o to, żeby wykorzystać nowe technologie, by zwiększyć efektywność pracy i poszerzyć zakres usług. Listonosz może być nie tylko doręczycielem, ale też łącznikiem między obywatelami a administracją – stwierdził Balczun.

Obecnie Poczta Polska prowadzi rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczące doręczania korespondencji sądowej i prokuratorskiej, co – jak wskazuje minister – może dodatkowo wzmocnić pozycję listonoszy. – Ta nasza dyskusja znacząco się rozszerzyła poza podstawowy materiał związany z usługą. Rozmawiamy o bardzo wielu różnych obszarach współpracy, tak aby Poczta Polska mogła mieć dłuższą perspektywę – wyjaśnił.

