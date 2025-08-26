Nie tylko Poczta Polska. Sprzeciw wobec decyzji Trumpa

UPU wskazał, że powodem podjęcia decyzji jest wprowadzenie przez Stany Zjednoczone nowych przepisów celnych, zgodnie z którymi zawieszona została zasada de minimis, oznaczająca z cła drobnych przesyłek.

Światowy Związek Pocztowy podkreślił jednocześnie, że podejmuje wszelkie możliwe starania, zmierzające do przygotowania krajów członkowskich na skutki decyzji Donalda Trumpa, a także związane z nimi wymogi dotyczące poboru i przekazywania należności celnych.

Trwają rozmowy z amerykańskimi władzami

Jednostka działająca przy ONZ przekazała, że pozostaje w kontakcie ze stroną amerykańską, by wypracować wspólne rozwiązania w tej sprawie.

Jak przekazał dyrektor generalny UPU Masahiko Metoki, "utrzymanie zaufania miliardów ludzi korzystających z sieci pocztowej jest naszym najwyższym priorytetem".

RMF24 przypomina, że od 29 sierpnia operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, a także inne uprawnione do tego podmioty będą miały obowiązek przekazywania Amerykańskiej Służbie Celnej i Ochrony Granic (CBP) skonsolidowanych opłat celnych. Chodzi o przesyłki wwożone do USAna terytorium Stanów Zjednoczonych o wartości poniżej 800 dolarów. Tej procedurze nie podlegają natomiast m.in. dokumenty i prezenty w dobrej wierze (in bona fide) o wartości do 100 dolarów.

Poczta Polska wstrzymała przyjmowanie przesyłek z USA

Również Poczta Polska wstrzymała przyjmowanie przesyłek z towarami do Stanów Zjednoczonych. Decyzja wynika z wejścia w życie nowych amerykańskich ceł, które od 29 sierpnia obejmą każdą paczkę z towarami, niezależnie od jej wartości.

Dotychczas obowiązywał próg 800 dolarów – paczki o niższej wartości nie były objęte opłatami celnymi.

Jak uspokaja Poczta Polska, ograniczenia, które pojawią się w najbliższych dniach nie będą dotyczyć korespondencji ani dokumentów. W praktyce uniemożliwią jedynie i aż nadawania przesyłek pocztowych i listowych z zadeklarowaną wartością, listów nierejestrowanych i poleconych zawierających towary, a także przesyłek Global Express i EMS z towarami.

