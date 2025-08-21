UE i USA osiągnęły porozumienie w sprawie ceł. Zmiany będą działać wstecz

Cła na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej do USA mają spaść z 27,5 proc. do 15 proc. Taką stawką zostaną również objęte leki oraz czipy. Porozumienie w tej sprawie ogłosił w czwartek unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz. Co ważne, 15-proc. cła na samochody będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Wypracowanie wspólnego oświadczenia zapowiedzieli prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania pod koniec lipca w Turnberry w Szkocji. USA częściowo zrealizowały postanowienia ogłoszone po tamtej rozmowie, wprowadzając stawkę 15 proc. na większość towarów importowanych z UE. Nadal jednak cła na europejskie auta wynosiły 27,5 proc. Teraz ulegnie to zmianie. "Przewidywalność dla naszych firm i konsumentów. Stabilność największego partnerstwa handlowego na świecie. Bezpieczeństwo miejsc pracy i długoterminowy wzrost gospodarczy w Europie. Umowa handlowa między UE a USA daje korzyści naszym obywatelom i przedsiębiorstwom, a także wzmacnia transatlantyckie relacje" – skomentowała w mediach społecznościowych szefowa KE.

Brak porozumienia ws. ceł na alkohol

Komisarz Szefczovicz zaznaczył na konferencji prasowej w Brukseli, że na razie nie ma porozumienia w sprawie zwolnienia z ceł na alkohol. Jednocześnie podkreślił, że nie jest wykluczone, iż uda się wynegocjować niższe stawki w przyszłości. Nie podał jednak szczegółów. – Komisja Europejska zobowiązuje się do rozszerzenia sektorów zwolnionych z ceł. Wina, napoje spirytusowe i piwo to jeden z tych sektorów, drugim jest stal i aluminium – powiedział.

W sprawie stali i aluminium UE i USA "zamierzają rozważyć możliwość współpracy, mającej na celu zabezpieczenie swoich rynków krajowych przed nadwyżkami mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych łańcuchów dostaw między nimi, w tym poprzez rozwiązania w zakresie kontyngentów taryfowych".

