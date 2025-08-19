Tusk po Radzie Europejskiej. Padła stanowcza deklaracja

We wtorek odbyła się wideokonferencja przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem rozmów było omówienie poniedziałkowego szczytu w Waszyngtonie. "Zakończyła się Rada Europejska. Wszyscy chcą pokoju, nikt nie chce kapitulacji Ukrainy plus realistyczna ocena wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny" – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Wcześniej szef polskiego rządu wziął udział w spotkaniu online "koalicji chętnych". "Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej" – oświadczył w mediach społecznościowych.

"Koalicja chętnych" została utworzona 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Jej celem jest opracowanie kompleksowego planu pomocy dla Ukrainy, zapewnienie jej stałych dostaw uzbrojenia oraz działania na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji. W spotkaniach koalicji brały do tej pory udział delegacje z 33 państw.

Szczyt w Białym Domu

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz grupą europejskich przywódców, w której znaleźli się: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Poniedziałkowy szczyt w Waszyngtonie był kontynuacją negocjacji między Donaldem Trumpem a przywódcą Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, do których doszło w piątek na Alasce.

