"Bardzo realistycznie ocenili efekty". Tusk zabrał głos po spotkaniu

"Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej" – napisał na platformie X premier Donald Tusk po spotkaniu "koalicji chętnych".

twitter

"Koalicja chętnych" została utworzona 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Celem koalicji jest opracowanie kompleksowego planu pomocy dla Ukrainy, zapewnienie jej stałych dostaw uzbrojenia oraz działania na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji. W spotkaniach koalicji brały do tej pory udział delegacje z 33 państw. W ramach prac „koalicji chętnych” zadeklarowano różne formy pomocy dla Ukrainy.

Wideokonferencja Rady Europejskiej

Obecnie szef rządu bierze udział w wideokonferencji Rady Europejskiej, którą zwołał w poniedziałek jej szef Antonio Costa.

"Zwołałem wideokonferencję członków Rady Europejskiej na jutro, na godz. 13 czasu środkowoeuropejskiego, w celu omówienia dzisiejszych spotkań w Waszyngtonie na temat Ukrainy. Unia Europejska będzie kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz trwałego pokoju, który zabezpieczy żywotne interesy dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy i Europy" – przekazał w poniedziałek na platformie X.

Spotkanie Trump – Zełenski w Białym Domu

W poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyło się spotkanie, w którym – poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim – uczestniczyli: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Czytaj też:

Putin pod specjalną ochroną. Musi spełnić jeden warunekCzytaj też:

Putin spotka się z Zełenskim? Tak zareagował na propozycję Trumpa