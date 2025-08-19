Pilne spotkania po rozmowach w Białym Domu. Tusk weźmie udział

O wtorkowych aktywnościach premiera poinformował rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka. "Dziś premier Donald Tusk o godz. 12:00 weźmie udział w spotkaniu Koalicji Chętnych, a o godz. 13:00 w spotkaniu w formacie Rady Europejskiej" – napisał na platformie X.

twitter

Wcześniej portal money.pl informował, że premier Donald Tusk przebywa na urlopie.

"Koalicja chętnych" została utworzona 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Jej celem jest opracowanie kompleksowego planu pomocy dla Ukrainy, zapewnienie jej stałych dostaw uzbrojenia oraz działania na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji. W spotkaniach koalicji brały do tej pory udział delegacje z 33 państw. W ramach prac koalicji zadeklarowano różne formy pomocy dla Ukrainy.

Z kolei spotkanie Rady Europejskiej zwołał w poniedziałek jej szef Antonio Costa. "Zwołałem wideokonferencję członków Rady Europejskiej na jutro, na godz. 13 czasu środkowoeuropejskiego, w celu omówienia dzisiejszych spotkań w Waszyngtonie na temat Ukrainy. Unia Europejska będzie kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz trwałego pokoju, który zabezpieczy żywotne interesy dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy i Europy" – przekazał na platformie X.

twitter

Spotkanie Trump – Zełenski w Białym Domu

W poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyło się spotkanie, w którym – poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim – uczestniczyli: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Wcześniej – w piątek – Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem.

Czytaj też:

Rząd i prezydent przerzucają się odpowiedzialnością. "Te przepychanki obserwują nasi wrogowie"Czytaj też:

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski zdradził szczegóły