Tusk na urlopie? W koalicji huczy od plotek

Portal money.pl cytuje polityka Polski 2050, który zastanawia się "czy powodem nieobecności Tuska nie jest po prostu urlop?". – Byłby to chichot losu, gdyby premierowi dostało się teraz za jego własny urlop po tym, jak próbował złapać minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na niedopełnieniu obowiązków w sprawie KPO przez jej urlop – dodał polityk ugrupowania Szymona Hołowni.

Kto poprowadzi posiedzenie Rady Ministrów?

Z kolei polityk Lewicy twierdzi, że urlop może być spowodowany planowanym zabiegiem zdrowotnym szefa rządu. Nad urlopem Donalda Tuska zastanawiają się także politycy PSL. – Są takie głosy o premierze, ale pewności nabierzemy we wtorek, gdy okaże się, kto prowadzi posiedzenie Rady Ministrów – mówi portalowi jeden z Ludowców.

Portal money.pl twierdzi, że z zagranicznego urlopu zawrócony został wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Lewica twierdzi, że być może ma to związek z domniemaną nieobecnością premiera. – Tak się składa, że i premier i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz urlopują. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski też jest z jakichś względów nieosiągalny, więc jedynym, który może poprowadzić wtorkowe posiedzenie rządu jest Krzysztof Gawkowski – przekazał jeden z członków rządu.

Inną wersję przedstawiło portalowi źródło z otoczenia wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według rozmówcy money.pl to właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz ma poprowadzić wtorkowe obrady Rady Ministrów. "Wspólnym mianownikiem dla obu głosów jest potwierdzenie nieobecności Donalda Tuska" – podkreśla portal.

Na temat urlopu Donalda Tuska milczą rozmówcy z otoczenia szefa rządu. W wersję o urlopie nie wierzy rozmówca portalu z Koalicji Obywatelskiej. – Premier na urlopie? Nie wierzę, on nigdy nie urlopuje – powiedział.

Posiedzenia Rady Ministrów rozpocznie się we wtorek o godz. 12:00.

