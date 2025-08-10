Premier poważnie chory? "Warszawa aż huczy"

"O problemach zdrowotnych Donalda Tuska mówi się od dłuższego czasu. Komentowano dziwne zachowanie premiera: drżenie rąk, kołysanie tułowiem, niewidziane wcześniej pomyłki i przestoje podczas przemówień" – pisze tygodnik "Sieci". Gazeta wskazuje, że o problemach premiera ze zdrowiem wiedzą politycy, a także niektóre media.

"Naszym zdaniem jedni są bardziej wiarygodni, inni mniej. Co najmniej kilka dobrych źródeł mówi nam jednak wprost: tak, jest poważnie chory, to przewlekła choroba neurologiczna. Wymieniają nazwę jednostki chorobowej. My nie wymienimy, bo nie wiedzieliśmy dokumentacji medycznej premiera, a otoczenie szefa rządu i on sam milczą, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając naszym informacjom" – ujawnia tygodnik.

KPRM nie komentuje, dziennikarze "gadają"

"Nie komentujemy takich spraw, bo są to dane wrażliwe, objęte ochroną" – odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu na pytania o stan szefa rządu. "Sieci" przypominają, że o problemach zdrowotnych premiera jako pierwszy otwarcie mówił komentator i wykładowca akademicki dr Michał Kuź. – Tak, mogę to powtórzyć. Warszawa huczy od plotek, że Donald Tusk ma poważne problemy natury neurologicznej. Wiem o nich z kilku poważnych źródeł – powiedział tygodnikowi. – Jestem jednak głęboko przekonany, że to nie są rzeczy, które można bagatelizować – podkreślił.

"Na temat stanu zdrowia premiera spekulowali też niedawno prorządowi dziennikarze w youtube’owym programie Sekielski Sunday Night Live. Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk mówił o 'czymś, o czym nie wiemy' w kontekście nieobecności Tuska podczas uroczystości rocznicowych 1 sierpnia a Roman Imielski z 'Gazety Wyborczej' podkreślał, że tylko choroba może skłonić Tuska do przekazania sterów rządów Radosławowi Sikorskiemu przed końcem bieżącej kadencji" – czytamy.

Tygodnik zaznacza, że w polskim prawie nie zostały uregulowane kwestie związane ze zdrowiem premiera.

Czytaj też:

Prezydent – Premier. Polski spór o władzę. Moja prywatna doktryna prezydencka