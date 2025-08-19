Putin pod specjalną ochroną. Musi spełnić jeden warunek

Przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi grozi nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. 17 marca 2023 roku MTK wydał ten nakaz, w związku z bezprawnymi deportacjami dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Szwajcaria zapewni Putinowi immunitet

Jednak w zeszłym roku rząd Szwajcarii określił „zasady przyznawania immunitetu osobie objętej międzynarodowym nakazem aresztowania. – Jeśli ta osoba przyjeżdża na konferencję pokojową, a nie z powodów prywatnych – poinformował szef MSZ tego kraju Ignazio Cassis na konferencji prasowej.

Genewa miejscem spotkania trójstronnego?

W wywiadzie dla telewizji LCI Emmanuel Macron, ocenił, że spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem USA Donaldem Trumpem, powinno odbyć się w Europie. Na miejsce rozmów zaproponował Genewę. – To będzie kraj neutralny, a więc być może Szwajcaria. Ja opowiadam się za Genewą. Albo też inny kraj – powiedział, przypominając przy tym, że miejscem poprzednich rozmów był Stambuł.

Zdaniem prezydenta Francji trójstronne rozmowy USA, Ukrainy i Rosji, mogłyby się odbyć na początku września, więc – w jego ocenie – kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie.

W poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyło się spotkanie, w którym poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim uczestniczyli: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Wcześniej – w piątek – Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem.

