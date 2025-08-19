"Kraj neutralny". Macron zaproponował miejsce ważnych rozmów

W wywiadzie dla telewizji LCI Emmanuel Macron, ocenił, że spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem USA Donaldem Trumpem, powinno odbyć się w Europie. Na miejsce rozmów zaproponował Genewę. – To będzie kraj neutralny, a więc być może Szwajcaria. Ja opowiadam się za Genewą. Albo też inny kraj – powiedział, przypominając przy tym, że miejscem poprzednich rozmów był Stambuł.

Kiedy szczyt trójstronny?

Zdaniem prezydenta Francji trójstronne rozmowy USA, Ukrainy i Rosji, mogłyby się odbyć na początku września, więc – w jego ocenie – kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie.

Podsumowując rozmowy, do których doszło w poniedziałek w Białym Domu, Emmanuel Macron ocenił, że prezydent USA chce pokoju – To jest dobre i to nas z nim łączy – dodał. Stwierdził przy tym, że jeśli pokój w wojnie rozpoczętej przez Rosję będzie "kapitulacją Ukrainy", to będzie to "dramatyczne" dla Europy.

Zdaniem Emmanuela Macrona decyzja w sprawie ewentualnych ustępstw terytorialnych należy do Ukrainy. Prezydent Francji zwrócił uwagę, że Rosja od 2007-2008 roku, czyli od wojny rosyjsko-gruzińskiej "rzadko dotrzymywała swych zobowiązań". – Rosja stała się trwale siłą destabilizującą i potencjalnym zagrożeniem dla wielu z nas. Kraj, który inwestuje w armię 40 proc. swojego budżetu nie wróci do stanu pokoju i systemu demokratycznego w ciągu jednej nocy – mówił.

Ważne spotkanie w Białym Domu

W poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyło się spotkanie, w którym – poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim – uczestniczyli: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Wcześniej – w piątek – Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem.

