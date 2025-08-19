W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców krajów europejskich (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii) oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Miedwiediew: Koalicja chętnych podlizuje się Trumpowi

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził na portalu X, że "antyrosyjska, podżegająca do wojny Koalicja Chętnych nie zdołała przechytrzyć prezydenta USA na jego terytorium". "Europa podziękowała mu i mu się podlizała" – dodał.

O Zełenskim Miedwiediew napisał: "Pytanie brzmi, jaką melodię kijowski klaun zagra o gwarancjach i terytoriach w ojczyźnie, gdy znów założy zielony mundur wojskowy".

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump powiedział w poniedziałek Zełenskiemu, że Stany Zjednoczone pomogą zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy w przypadku zawarcia jakiegokolwiek porozumienia mającego na celu zakończenie wojny z Rosją, choć zakres obiecanej pomocy nie został na razie ujawniony.

Zełenski stwierdził po spotkaniu z Trumpem, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zostaną wypracowane w ciągu najbliższych 10 dni. Dodał, że gwarancje te obejmują pakiet amerykańskiej broni o wartości 90 mld dolarów.

Według "Financial Times" Ukraina, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa USA, zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dolarów, który ma sfinansować Europa. Zgodnie z tą propozycją Kijów i Waszyngton podpiszą również wartą 50 mld dolarów umowę na produkcję dronów z ukraińskimi firmami.

Szczyt w Waszyngtonie bez Polski

Na poniedziałkowym spotkaniu w Białym Domu nie było nikogo z Polski. Przedstawiciele rządu uważają, że w rozmowach powinien uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki. Obóz prezydenta przekonuje, że powinien tam być premier Donald Tusk lub szef MSZ Radosław Sikorski.

