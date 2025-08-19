Putin spotka się z Zełenskim? Tak zareagował na propozycję Trumpa

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz grupą europejskich przywódców, w której znaleźli się: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Poniedziałkowy szczyt w Waszyngtonie był kontynuacją negocjacji między Donaldem Trumpem a przywódcą Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, do których doszło w piątek na Alasce.

Dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim?

Po spotkaniu w gronie europejskich liderów, Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Poinformował również, że jest w trakcie aranżowania spotkania przywódców Ukrainy i Rosji w sprawie zakończenia wojny. Po nim miałoby nastąpić kolejne, tym razem trójstronne, spotkanie z jego udziałem.

– W rozmowie prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem padła propozycja, aby Zełenski i Putin się spotkali. Teraz pracujemy nad tym, aby spróbować zorganizować dla nich takie spotkanie, co byłoby bezprecedensowe. Jeśli to pójdzie dobrze, to miejmy nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się pomiędzy prezydentami Putinem, Trumpem i Zełenskim, gdzie mamy nadzieję sfinalizować porozumienie – powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny podczas rozmowy Trump-Putin.

Jak Putin zareagował na propozycję spotkania z Zełenskim? – Już sam fakt, że Putin powiedział: "dobrze, spotkam się z Zełenskim", to duża sprawa – przekazał Rubio, cytowany przez "The Wall Street Journal".

Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w rozmowie z Rossija-24, że "jakiekolwiek kontakty z udziałem przywódców muszą być bardzo gruntownie przygotowane". Przekonywał, że Moskwa "jest zaangażowana w wysiłki mające na celu rozwiązanie konfliktu na Ukrainie", w tym poprzez spotkania w formacie dwustronnym lub trójstronnym.

Czytaj też:

Chiny reagują po szczycie w USA. "Uczciwe stanowisko"Czytaj też:

Zełenski przekazał Trumpowi list. "To nie do pana"