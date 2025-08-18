Spotkanie Trumpa z europejskimi liderami. "Musimy omówić potencjalną wymianę terytoriów"

W poniedziałek o godz. 19:15 czasu polskiego w Gabinecie Owalnym w Białym Domu rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa prezydentów USA i Ukrainy miała dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Później Trump i Zełenski spotkali się z europejskimi liderami. Wśród nich znaleźli się: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Trump: Mamy pokój na wyciągnięcie ręki

– Bardzo wam dziękuję za wszystkie wspaniałe rzeczy, które się dziś zadziały. Chcemy zakończyć zabijanie, doprowadzić do końca wojny. Wszyscy pracujemy dla tego samego celu – oświadczył prezydent USA. Jak poinformował, rozmawiał w poniedziałek z Władimirem Putinem, a po zakończeniu spotkania z europejskimi liderami w Białym Domu, będzie z nim rozmawiać ponownie.

Amerykański przywódca przywitał każdego z gości i o każdym powiedział kilka miłych słów. – Świetnie wyglądasz z tą opalenizną. Gdzie się tak opaliłeś? – zwrócił się do kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

– Szczyt na Alasce wzmocnił moje przekonanie, że mamy pokój na wyciągnięcie ręki, i że może być to znaczący krok, że Putin zgodził się przyjąć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. To jest jeden z kluczowych punktów, który musimy dziś rozważyć, kto będzie się czym zajmował. Jestem optymistą. Myślę, że narody europejskie będą mogły przyjąć znaczną część tego obciążenia – oznajmił Donald Trump. – Musimy omówić potencjalną wymianę terytoriów, biorąc pod uwagę obecną linię frontu – dodał.

– Mam wrażenie że ty, Wołodymyrze, i prezydent Putin się dogadacie, ale jest to decyzja, która może zostać podjęta tylko przez prezydenta Ukrainy i naród ukraiński – stwierdził Trump. I wyraził nadzieję, że do trójstronnych rozmów dojdzie "tak szybko, jak to możliwe".

