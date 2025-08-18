Tak Zełenski ubrał się na spotkanie z Trumpem. "Wygląda pan świetnie"

W poniedziałek o godz. 19:15 czasu polskiego w Gabinecie Owalnym w Białym Domu rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa prezydentów USA i Ukrainy ma dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Do ukraińskiego przywódcy dołączą później europejscy liderzy, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Pierwsza część spotkania w Gabinecie Owalnym była transmitowana przez media. Trump i Zełenski wspólnie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Prezydent Ukrainy podziękował amerykańskiemu przywódcy za jego "osobiste wysiłki" na rzecz zatrzymania wojny. Wręczył również Trumpowi list od swojej małżonki Ołeny, skierowany do pierwszej damy USA – Melanii Trump.

Zełenski założył marynarkę na spotkanie z Trumpem

Portal Axios przekazał, że przed spotkaniem w Gabinecie Owalnym przedstawiciele amerykańskiej administracji zapytali stronę ukraińską, czy Wołodymyr Zełenski będzie miał na sobie garnitur.

Prezydent Ukrainy pojawił się w Białym Domu w czarnej marynarce, którą miał na sobie podczas czerwcowego szczytu NATO w Hadze. Amerykańscy urzędnicy informowali wówczas, że spodobało się to Donaldowi Trumpowi. Zełenski nie zakłada garnituru od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. W nieformalnym stroju występował m.in. w grudniu 2022 r. w amerykańskim Kongresie.

Dziennikarz stacji Real America Voice Brian Glenn, który w przeszłości krytykował ubiór Zełenskiego, tym razem skomplementował ukraińskiego przywódcę. – Wygląda pan świetnie – stwierdził reporter. – To samo mu powiedziałem – wtrącił Trump. – To ten dziennikarz, który pana zaatakował poprzednim razem – zwrócił się do Zełenskiego. – Przepraszam. Wygląda pan świetnie – powtórzył dziennikarz.

– A pan z kolei ma ten sam garnitur. Ja swój zmieniłem, a pan nie – zażartował Zełenski, czym wywołał śmiech zgromadzonych w Gabinecie Owalnym.

