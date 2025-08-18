Biały Dom zadał Ukraińcom zaskakujące pytanie. Chodzi o ubiór Zełenskiego

Portal Axios, powołując się na źródła, przekazał, że przed spotkaniem w Białym Domu, przedstawiciele administracji Donalda Trumpa zapytali Ukraińców, czy Wołodymyr Zełenski będzie miał na sobie garnitur.

Awantura w Białym Domu. Przyczyną również garnitur?

Sprawa ubioru Wołodymyra Zełenskiego została poruszona przed kłótnią, do jakiej doszło podczas jego poprzedniego spotkania z Donaldem Trumpem, do którego doszło pod koniec lutego w Białym Domu. Zdaniem niektórych współpracowników prezydenta USA, to właśnie kwestia braku garnituru Wołodymyra Zełenskiego, przyczyniła się również do tego, że rozmowa z Donaldem Trumpem zakończyła się klęską.

Axios informuje, że w poniedziałek podczas spotkania w Białym Domu, Wołodymyr Zełenski będzie ubrany w tę samą czarną marynarkę, którą miał na sobie podczas czerwcowego szczytu NATO w Hadze w czerwcu. To właśnie wtedy prezydent Ukrainy po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj w lutym 2022 roku, założył marynarkę w stylu biznesowym. Amerykańscy urzędnicy informowali wówczas, że spodobało się to Donaldowi Trumpowi. "Wołodymyr Zełenski przyjechał jak normalny człowiek, a nie szaleniec. Ubrany był jak ktoś, kto powinien być na szczycie NATO. Więc przeprowadzili dobrą rozmowę" – napisał serwis, powołując się na swoje źródło.

Podczas lutowej wizyty Wołodymyra Zełenskiego – jak opisuje portal – to wiceprezydent USA J.D. Vance był bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem prezydenta Ukrainy niż sam Donald Trump. Axios podkreśla jednak, że prezydent USA jest wielkim zwolennikiem odpowiedniego wyglądu, co – zdaniem amerykańskiego przywódcy – w przypadku światowego przywódcy oznacza noszenie garnituru.

Ponadto źródła portalu stwierdziły, że tym razem spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim nie zakończy się awanturą.

Spotkanie Trump – Zełenski

Prezydent USA Donald Trump spotka się w poniedziałek w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Do Wołodymyra Zełenskiego dołączą następnie: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Czytaj też:

"Nie zgłosił gotowości". To dlatego Polski zabraknie w USA?Czytaj też:

Polska "wielkim nieobecnym" w USA. Nawrocki: Chcę wszystkich uspokoić