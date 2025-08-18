"Nie zgłosił gotowości". To dlatego Polski zabraknie w USA?

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował na platformie X, że "dyskusja co do udziału we wspólnej z Wołodymyrem Zełenskim wizycie tzw. »koalicji chętnych« w USA odbywała się z udziałem ministra Radosława Sikorskiego" – napisał. Prezydencki minister dodał, że „minister spraw zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie”. "Prezydent RP planuje wizytę w USA 3 września" – podkreślił.

Wcześniej Radosław Sikorski napisał na platformie X, że "na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście pan prezydent Karol Nawrocki mają uprzywilejowane stosunki". "Proszę, aby ich używali na rzecz Polski i Europy" – stwierdził.

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos

Prezydent Karol Nawrocki powiedział zaś podczas uroczystości powołania swoich doradców, że w formacie "koalicji chętnych" Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd oraz że to "prezydent Wołodymyr Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie". – A prezydent Polski jest (...) jedynym liderem państwa dzisiaj w Europie, który w bliskim horyzoncie już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem – mówił. Karol Nawrocki podkreślił, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem kwestie bezpieczeństwa i pokoju w Ukrainie "będą jednym z bardzo ważnych punktów".

Prezydent podkreślił przy tym, że jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i rządem. Zaapelował do mediów o spokój i rozwagę. – W kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego – dodał.

Spotkanie Trump – Zełenski

Prezydent USA Donald Trump spotka się w poniedziałek w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Do Wołodymyra Zełenskiego dołączą następnie: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

