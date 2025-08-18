Polska "wielkim nieobecnym" w USA. Nawrocki: Chcę wszystkich uspokoić

Poniedziałek to kolejny dzień, który może zaważyć na przyszłości Ukrainy. Już o godzinie 13.00 czasu lokalnego (19.00 czasu polskiego) rozpocznie się rozmowa prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Dwie godziny później ma z kolei dojść do rozmów z udziałem przybyłych do Waszyngtonu europejskich przywódców. Co znamienne, wśród nich nie ma żadnego przedstawiciela Polski. Sprawa jest szeroko komentowana. Pojawiają się komentarze, że to porażka polskiej dyplomacji. Głos na ten temat zabrał w poniedziałek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki.

Rozmowy o Ukrainie bez udziału Polski. Jest komentarz prezydenta Nawrockiego

– Chcę wszystkich państwa uspokoić, a także opinię publiczną, że w ostatnim tygodniu wziąłem udział w dwóch rozmowach z prezydentem Trumpem, ale także z liderami europejskimi, przedstawiając jasne stanowisko Polski i państwa polskiego, w zakresie braku zaufania do Władimira Putina, do Federacji Rosyjskiej – powiedział prezydent.

Jak podkreślił, dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych. Od dłuższego czasu, wskazywał Nawrocki, w tej koalicji reprezentuje Polskę polski rząd.

Nawrocki: Apeluję o rodzaj spokoju i rozwagi

Prezydent tłumaczył, że to Wołodymyr Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają być dzisiaj w Waszyngtonie.

– A prezydent Polski jest jedynym liderem dzisiaj w Europie, liderem państwa, który na bliskim horyzoncie, już 3 września, ma spotkanie z prezydentem Trumpem, w którym to kwestie bezpieczeństwa, także pokoju na Ukrainie, będą jednym z bardzo ważnych punktów – zauważył.

– Więc za sprawą mediów, które dzisiaj są z nami, apeluję o rodzaj spokoju i rozwagi. Także z premierem Tuskiem, z rządem jesteśmy w kontakcie, bo w kwestiach i bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego, który spotkał nas dzisiaj tutaj, w Pałacu Prezydenckim – podsumował prezydent Nawrocki.

Przypomnijmy, że w składzie europejskiej delegacji, która będzie uczestniczyć w rozmowach w Waszyngtonie znaleźli się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgi Maloni, prezydent Finlandii Alexander Stubbs oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

