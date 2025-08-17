Jest decyzja. Europa wyśle wsparcie na rozmowy Zełenskiego z Trumpem

Europejscy przywódcy przygotowują się do wsparcia ukraińskiego lidera, wysyłając do Waszyngtonu swoich najważniejszych negocjatorów. Jak podaje "Politico", w skład europejskiej delegacji mogą wejść m.in. prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte, znany z bliskich kontaktów z Trumpem. Celem jest złagodzenie napięć i włączenie Europy w dalsze rozmowy z Rosją.

Europa boi się powtórki z lutego

Jak uzasadniają źródła, na które powołuje się "Politico”, europejscy przywódcy chcą uniknąć powtórki z lutowej wizyty Zełenskiego, podczas której rozmowy w Gabinecie Owalnym przybrały nieoczekiwany obrót, a planowane wspólne przemówienie zostało odwołane po burzliwej dyskusji z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Konieczność wysłania do Stanów Zjednoczonych europejskiej delegacji miał dodatkowo wymusić fakt, iż jeszcze w przyszłym tygodniu Trump zapowiedział zorganizowanie trójstronnej sesji z udziałem Putina i ukraińskiego przywódcy. Europejczycy wyrazili zaniepokojenie kierunkiem rozmów i podkreślili gotowość do utrzymania nacisku na Rosję, jednocześnie zapewniając o wsparciu dla bezpieczeństwa Ukrainy.

Oświadczenie europejskich przywódców

W sobotę, kilka godzin po zakończeniu spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, europejscy liderzy, w tym premier Polski, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Kei Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wyrazili poparcie dla działań Donalda Trumpa w celu zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Przywódcy we wspólnym oświadczeniu potwierdzili gotowość współpracy z Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w organizacji trójstronnego szczytu oraz podkreślili, że Ukraina musi otrzymać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, bez ograniczeń dla swoich sił zbrojnych i współpracy z państwami trzecimi, a Rosja nie może blokować drogi Ukrainy do UE i NATO.

