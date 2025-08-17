Trump szykuje szczyt z Putinem i Zełenskim. Znamy wstępną datę

Według źródeł bliskich Białemu Domowi, Trump wysunął propozycję szczytu w trakcie rozmowy z ukraińskim przywódcą. Zełenski miał potwierdzić gotowość do bezpośredniego spotkania z rosyjskim prezydentem.

Polecą też przywódcy z Europy?

Na kilka dni przed rozmowami w Waszyngtonie mogą pojawić się także europejscy liderzy. Zaproszenia do stolic Unii Europejskiej miały już zostać wysłane – poinformował amerykański portal Axios. Do doniesień, jakby do takiego spotkania miało dojść już w poniedziałek, przy okazji wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie, zdążył odnieść się wczoraj szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wskazując, że nie wiadomo, czy ktokolwiek z Polski na nie poleci. – Na razie to są tylko spekulacje – ocenił szef polskiej dyplomacji, studząc oczekiwania wobec tych informacji.

Pewne jest natomiast spotkanie "koalicji chętnych", zwołane z inicjatywy Francji. Odbędzie się ono już w niedzielę o godz. 15.00 i będzie miało postać wideokonferencji. W sobotę udział Polski w spotkaniu potwierdził Radosław Sikorski podkreślając jednocześnie, że udział naszego kraju w rozmowach nie oznacza, że Polska planuje udzielić Ukrainie pomocy militarnej w postaci wysłania na jej tereny polskich wojsk.

Co z warunkami stawianymi przez Rosję?

Tymczasem New York Times ujawnił szczegóły ostatniej rozmowy Trumpa z Zełenskim. Amerykański prezydent miał przekazać ukraińskiemu przywódcy warunki stawiane przez Kreml. Putin w rozmowie z Trumpem miał zażądać przejęcia całego Donbasu w zamian za zamrożenie linii frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się już Wołodymyr Zełenski.

Trump z kolei miał zaproponować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do artykułu 5 NATO, ale bez formalnego członkostwa w Sojuszu. Początkowo amerykański prezydent oczekiwał zawieszenia broni jako wstępu do negocjacji, lecz później zmienił stanowisko, opowiadając się za natychmiastowym porozumieniem pokojowym. Kijów podkreśla, że zawieszenie broni musi być wstępnym warunkiem rozpoczęcia rozmów.

