Zaskakująca deklaracja Putina w kontekście pokoju na Ukrainie

Decyzja ta miałaby zapewnić trwałość ewentualnego zawieszenia broni i nadzorowanie jego przestrzegania przez siły międzynarodowe. Jednocześnie rosyjski przywódca miał wyrazić otwartość na rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, wymieniając wśród potencjalnych gwarantów także Chiny.

Zachodnie wojska tak, ale bez amerykańskich żołnierzy

Informację dotyczącą ewentualnego udziału zachodnich sił pokojowych na Ukrainie przekazał Donald Trump europejskim przywódcom podczas sobotniej rozmowy telefonicznej. Trump poinformował również, że Putin nie zamierza wstrzymywać działań wojennych podczas negocjacji i oczekuje, że Ukraina zrzeknie się części wschodnich terytoriów w zamian za zamrożenie linii frontu w innych regionach.

Jak podkreślają komentatorzy to oraz zaproponowane amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, wzorowane na artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, jednak bez formalnego przyjęcia kraju do NATO, mogłyby wesprzeć Ukrainę i ułatwić Zełenskiemu kompromis z Putinem. Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych miał zastrzec, że nie wyśle amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.

Spotkanie "koalicji chętnych"

Tymczasem w niedzielę o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie tzw. "koalicji chętnych". Uczestnicy, którzy spotkają się podczas wideokonferencji z inicjatywy prezydenta Francji Emmanuela Macrona, mają omówić dalsze etapy rozmów pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie, w odpowiedzi na piątkowe spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Choć szczegóły spotkania wciąż są dopracowywane, mają zostać tam omówione m.in. kwestie skoordynowanej pomocy gospodarczej, militarnej i politycznej. W niektórych krajach miały pojawić się obawy, że inicjatywa mogłaby doprowadzić do zbyt

bezpośredniego zaangażowania militarnego Zachodu w konflikt.

