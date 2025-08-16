Pilne spotkanie przywódców "koalicji chętnych"

Spotkanie zaplanowano na godzinę 15 czasu polskiego i odbędzie się dzień przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. W rozmowach wezmą udział m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie wiadomo nic o obecności prezydenta Ukrainy.

Kontynuacja rozmów z Alaski

Spotkanie ma mieć charakter kontynuacji rozmów po piątkowym szczycie w Anchorage na Alasce, który nie doprowadził do zawarcia pokoju ani zawieszenia broni na Ukrainie, ale został określony przez przywódców Rosji i USA jako "konstruktywne spotkanie". Podczas rozmów telefonicznych prezydent Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami UE i NATO, czego efektem było m.in. zaproszenie ukraińskiego prezydenta do Waszyngtonu oraz wspólne oświadczenie krajów uczestniczących w rozmowie.

Prezydent Macron podkreślił, że rozmowy koalicji chętnych mają na celu dalsze wspieranie Ukrainy i utrzymanie presji na Rosję tak długo, jak będzie trwała agresja. "Jest dla nas jasne, że Ukraina musi mieć żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Nie można ograniczać ukraińskiej armii ani zakłócać jej współpracy z państwami trzecimi" – wskazał francuski prezydent w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Granice nie mogą być zmieniane siłą"

Macron zaznaczył także, że "granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą" oraz że pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana tak długo, jak długo będą trwały zabójstwa i agresja ze strony Rosji. Dodał, że współpraca z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim będzie kluczowa w ochronie interesów sojuszników oraz w zapewnieniu trwałego i solidnego pokoju.

Wideokonferencja w niedzielę będzie kolejnym etapem wspólnych działań koalicji, która ma służyć nie tylko wsparciu militarno-politycznemu Ukrainy, ale też koordynacji działań dyplomatycznych na poziomie europejskim i transatlantyckim.

