Włochy chcą zorganizować trójstronny szczyt USA–Ukraina–Rosja

Wicepremier i szef MSZ Antonio Tajani podkreślił, że Rzym jest gotów gościć rozmowy pokojowe, zarówno w sprawie Bliskiego Wschodu, jak i Ukrainy. – Będziemy nadal prowadzić intensywną pracę dyplomatyczną, aby szybko doszło do zakończenia wojny – powiedział Tajani.

Zelenski gotowy, Rosja twierdzi, że nie ma tematu

Pomysł organizacji szczytu pojawił się po zakończeniu spotkania Donalda Trumpa na Alasce, gdzie prezydent USA zapowiedział możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Zełenski wyraził gotowość, natomiast Moskwa twierdzi, że temat nie był omawiany podczas rozmów w Anchorage.

Tymczasem prezydent USA poinformował, że Zełenski spotka się z nim w poniedziałek w Gabinecie Owalnym w Waszyngtonie. – Jeśli wszystko się powiedzie, wówczas zaplanujemy spotkanie z prezydentem Putinem – napisał na platformie Truth Social. Pomimo optymizmu Trumpa, doradca Putina Jurij Uszakow podkreślił, że kwestia wspólnego szczytu nie była omawiana podczas rozmów prezydentów USA i Rosji.

Zełenski w Białym Domu – jest data spotkania

Tymczasem w sobotę, kilka godzin po zakończeniu rozmów na Alasce prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że uda się do Stanów Zjednoczonych już w najbliższy poniedziałek.

"W poniedziałek złożę wizytę w Waszyngtonie na zaproszenie Donalda Trumpa" – przekazał Zełenski i zaznaczył, że wszelkie szczegóły dotyczące wojny i prób jej zakończenia będą omówione podczas spotkania w Białym Domu. "Jestem wdzięczny za zaproszenie" – podkreślił. Prezydent Ukrainy przypomniał jednocześnie, że Kijów popiera propozycję amerykańskiego przywódcy ws. trójstronnego spotkania z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. "Wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców, a taki format jest do tego odpowiedni" – czytamy we wpisie.

Tusk publikuje oświadczenie. Reakcja na spotkanie Trump-Putin

Stanowisko Europy po szczycie na Alasce. Szłapka: Nic o Ukrainie, bez Ukrainy