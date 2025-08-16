Stanowisko Europy po szczycie na Alasce. Szłapka: Nic o Ukrainie, bez Ukrainy

Jego celem było wypracowanie wspólnego oświadczenia po piątkowym spotkaniu Trump-Putin. Rzecznik Rządu podkreślił, że po ostatnich rozmowach europejskich liderów, w których uczestniczył premier Donald Tusk, kluczowe znaczenie ma utrzymanie jedności w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Jak zaznaczył, przygotowanie w sobotę wspólnego oświadczenia, było sygnałem determinacji państw Zachodu, by wysiłki na rzecz zakończenia wojny przyniosły realny efekt. – Nam w Europie najbardziej zależy na tym, aby doszło do pokoju. Dla liderów europejskich jest jasne, że Ukraina musi mieć gwarancje bezpieczeństwa dotyczące jej suwerenności – mówił Szłapka.

Pełna suwerenność Ukrainy

Szłapka podkreślił, że Stany Zjednoczone również deklarują gotowość udziału w systemie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Według niego, fundamentalnym stanowiskiem europejskich przywódców jest, by Ukraina zachowała pełną suwerenność. – Nie może być żadnych ograniczeń dotyczących sił zbrojnych czy relacji z państwami trzecimi, ani ewentualnego weta w kontekście UE czy NATO. Kwestie terytorialne muszą zależeć wyłącznie od Ukrainy – zaznaczył.

Szłapka przypomniał, że europejskie państwa kierują się zasadą "nic o Ukrainie, bez Ukrainy", co oznacza pełne poszanowanie prawa Kijowa do decydowania o swojej przyszłości. – W tych sprawach kluczowe jest zachowanie jedności – zarówno w Europie, jak i tutaj w kraju – powiedział.

Kto z Rządu ustala politykę zagraniczną z prezydentem?

Rzecznik rządu odniósł się także do współpracy Rządu z prezydentem w kwestiach polityki zagranicznej. – Każde państwo musi mieć jedną politykę zagraniczną. Ona jest przygotowywana przez rząd, dlatego musimy być w kontakcie, bo jeśli w jakichkolwiek formatach uczestniczy pan prezydent, to stanowisko musi być uzgodnione i wspólne – wyjaśnił.

Szłapka zaznaczył, że niezależnie od tego, kto ze strony rządu prowadzi rozmowy z Kancelarią Prezydenta, najważniejsze jest utrzymywanie bieżącej komunikacji i wspólnego stanowiska wobec partnerów międzynarodowych. Choć nie chciał zdradzić kto konkretnie jest łącznikiem pomiędzy Rządem a Pałacem Prezydenckim w kwestiach polityki międzynarodowej to przypomniał, że Polska od lat prezentuje jedno z najtwardszych stanowisk wobec Rosji w ramach Unii Europejskiej i NATO. – Stanowisko Polski musi być jednolite, a celem wszystkich naszych działań powinno być zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa i zachowanie jej niepodległości – podsumował.

