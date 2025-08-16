Zełenski poleci do Waszyngtonu. Jest data

Deklaracja Zełenskiego jest nawiązaniem do rozmowy telefonicznej, jaką przeprowadził z Donaldem Trumpem po spotkaniu amerykańskiego przywódcy z Władimirem Putinem na Alasce. Szczyt dotyczył kwestii wojny na Ukrainie.

Zełenski znów w Białym Domu. Wymowne słowa

"W poniedziałek złożę wizytę w Waszyngtonie na zaproszenie Donalda Trumpa" – przekazał w sobotę w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że wszelkie szczegóły dotyczące wojny i prób jej zakończenia będą omówione podczas spotkania w Białym Domu. "Jestem wdzięczny za zaproszenie" – podkreślił.

Prezydent Ukrainy przypomniał jednocześnie, że Kijów popiera propozycję amerykańskiego przywódcy ws. trójstronnego spotkania z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. "Wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców, a taki format jest do tego odpowiedni" – czytamy we wpisie.

twitter

Z kolei rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że rozmowa Trumpa z Zełenskim miała miejsce w drodze powrotnej prezydenta Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu. Jak zaznaczyła, "była to obszerna i długa rozmowa".

Europejscy liderzy zabrali głos. Jasne stanowisko

Premier Donald Tusk opublikował w sobotę oświadczenie europejskich liderów ws. spotkania Donalda Trympa z Władimirem Putinem na Alasce. Padła stanowcza deklaracja.

Komunikat, pod którym podpisali się szef polskiego rządu, a także prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Gorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Kei Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, został wydany po zreferowaniu europejskim liderom przebiegu rozmów z Władimirem Putinem przez Donalda Trumpa

"Przywódcy z zadowoleniem przyjęli wysiłki prezydenta Trumpa mające na celu powstrzymanie zabijania w Ukrainie, zakończenie rosyjskiej wojny agresywnej i osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju" – czytamy w oświadczeniu europejskich liderów.

Przywódcy wyrazili gotowość do współpracy Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim "w celu zorganizowania trójstronnego szczytu". "Jesteśmy przekonani, że Ukraina musi mieć żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa. Koalicja Chętnych jest gotowa odegrać aktywną rolę. Nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy ani na jej współpracę z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO" – czytamy.

Czytaj też:

Stanowisko Europy po szczycie na Alasce. Szłapka: Nic o Ukrainie, bez UkrainyCzytaj też:

Spotkanie Trump-Putin. Zaskakujące słowa Miedwiediewa