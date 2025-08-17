Zełenski sceptycznie o perspektywie pokoju: To komplikuje sytuację

"Rosja nie określiła, kiedy przestanie zabijać, co znacząco komplikuje sytuację i pokazuje brak jakiejkolwiek chęci do pokoju" – podkreślił w oświadczeniu opublikowanym na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Potrzebny ogromny wysiłek

Zełenski zaznaczył także, że jeśli agresor nie jest w stanie wykonać nawet prostego polecenia zaprzestania ataków, doprowadzenie Rosji do pokojowego współistnienia z sąsiadami w dłuższej perspektywie będzie wymagało ogromnego wysiłku.

"Jeśli brakuje im woli, by wykonać proste polecenie zaprzestania ataków, może być potrzebny ogromny wysiłek, aby skłonić Rosję do woli realizacji znacznie większego celu – pokojowego współistnienia z sąsiadami przez dziesięciolecia. Ale razem pracujemy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Zatrzymanie zabijania jest kluczowym elementem powstrzymania wojny" – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

Ukraina docenia starania Europy na rzecz pokoju

Tymczasem, jak zaznaczył Zełenski w opublikowanym oświadczeniu, Ukraina kontynuuje intensywną współpracę z partnerami międzynarodowymi i przygotowuje się do poniedziałkowego spotkania z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, podkreślając znaczenie rozmów na najwyższym szczeblu, które pozwolą wypracować skuteczne kroki wobec agresora.

Zełenski wyraził również wdzięczność partnerom nordycko-bałtyckim za znaczącą pomoc, zaznaczając, że jedność międzynarodowa jest kluczowa w walce o pokój i bezpieczeństwo w regionie. "Przygotowujemy się do poniedziałkowego spotkania z prezydentem Trumpem i jestem wdzięczny za zaproszenie. Ważne jest, aby wszyscy zgodzili się, że potrzebna jest rozmowa na poziomie przywódców, aby wyjaśnić wszystkie szczegóły i ustalić, które kroki są konieczne i będą skuteczne. My, na Ukrainie, witamy zasadnicze oświadczenie partnerów nordycko-bałtyckich i jesteśmy wdzięczni za ich bardzo znaczącą pomoc. Jedność wszystkich wzmacnia każdego z nas!" – podsumował Zełenski.

