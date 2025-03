Trump wyrzucił Zełenskiego. Którzy światowi przywódcy stanęli po stronie prezydenta Ukrainy?

W piątek wieczorem doszło do awantury z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, która zakończyła się zerwaniem rozmów i wyrzuceniem ukraińskiego prezydenta z Białego Domu. Europejscy przywódcy, dyplomaci i politycy solidaryzują się z Zełenskim i zapewniają, że będą dalej wspierać Ukrainę.

Von der Leyen, Macron i Merz po stronie Ukrainy

Głos zabrała m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Wasza godność oddaje hołd odwadze narodu ukraińskiego. Bądź silny, bądź odważny, bądź nieustraszony. Nigdy nie będziesz sam, drogi Prezydencie Zełensky. Będziemy nadal współpracować z Wami na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju" – napisała w mediach społecznościowych.

Również szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas stanęła po stronie Zełenskiego. "Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, aby mogła ona nadal walczyć z agresorem. Dziś stało się jasne, że wolny świat potrzebuje nowego lidera. To my, Europejczycy, musimy podjąć to wyzwanie" – stwierdziła.

Jednoznaczny wpis w sprawie zamieścił prezydent Francji Emmanuel Macron. "Jest agresor: Rosja. Jest ofiara: Ukraina. Mieliśmy rację, że pomogliśmy Ukrainie i nałożyliśmy sankcje na Rosję trzy lata temu — i że nadal to robimy. Przez „my” mam na myśli Amerykanów, Europejczyków, Kanadyjczyków, Japończyków i wielu innych. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali i nadal pomagają. I szacunek dla tych, którzy walczą od początku — ponieważ walczą o swoją godność, swoją niepodległość, swoje dzieci i bezpieczeństwo Europy" – napisał francuski przywódca.

"Stoimy po stronie Ukrainy w dobrych i trudnych czasach. Nigdy nie wolno nam mylić agresora i ofiary w tej strasznej wojnie" – napisał kandydat na kanclerza CDU/CSU Friedrich Merz na portalu X.

Z kolei szef SPD, kanclerz Olaf Scholz zadeklarował, że Ukraina może polegać na Niemczech i Europie. "Niemcy wraz z naszymi europejskimi sojusznikami stoją zjednoczeni u boku Ukrainy i przeciwko rosyjskiej agresji. Ukraina może budować na niezachwianym wsparciu ze strony Niemiec, Europy i spoza niej. Ich obrona demokracji i ich dążenie do pokoju i bezpieczeństwa jest naszą obroną" – zapewniła szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

"Ukraino, Hiszpania jest z wami" – zapewnia na portalu X premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Natomiast szef MSZ Włoch Antonio Tajani oświadczył, że należy "reagować z wielkim spokojem i zobaczyć, co się wydarzy po tej rozmowie, która z całą pewnością nie poszła dobrze".

