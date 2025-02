Zełenski po kłótni z Trumpem opuścił Biały Dom. Konferencja prasowa odwołana

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała dziennikarzom, że planowana na godzinę 19 czasu polskiego konferencja Trumpa i Zełenskiego się nie odbędzie. Wtedy też miało dojść do podpisania umowy o minerałach.

Trump do Zełenskiego: Igrasz z III wojną światową

Wcześniej podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

twitter

Prezydent Ukrainy opuścił Biały Dom. Konferencja odwołana, nie ma umowy o minerałach

Agencja Reutera podała, że ukraiński przywódca opuścił Biały Dom przed czasem. Nie doszło do podpisania umowy o minerałach, która miała zapewnić Ukrainie dalsze wsparcie USA. Według informacji Reutera, który powołuje się na anonimowego urzędnika Białego Domu, podpisanie umowy jest możliwe, dopóki Zełenski pozostaje w USA.

Dokument zakłada utworzenie wspólnego amerykańsko-ukraińskiego funduszu, do którego Ukraina miałaby wpłacać 50 proc. wpływów z wydobywanych w przyszłości minerałów krytycznych i innych zasobów naturalnych.

Trumpowi szczególnie zależy na dostępie do ukraińskich złóż metali ziem rzadkich, czyli 17 pierwiastków o wyjątkowych właściwościach, niezbędnych w zaawansowanych technologiach – np. do produkcji komputerów, samochodów elektrycznych, tomografów, ale też broni.

Czytaj też:

Trump podczas spotkania z Zełenskim wspomniał o Polsce