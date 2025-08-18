Amerykański dziennikarz dostał prezent od Rosjan. "Gest przyjaźni"

W miniony piątek w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce odbył się szczyt Donald Trump – Władimir Putin, poświęcony wojnie na Ukrainie. Spotkanie przywódców USA i Rosji, które trwało blisko trzy godziny, nie przyniosło przełomu w sprawie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu.

Podczas szczytu na Alasce doszło do niecodziennej sytuacji. Amerykański reporter Brian Glenn dostał od rosyjskiego dziennikarza butelkę wódki. Glenn, który jest korespondentem konserwatywnej stacji telewizyjnej Real America Voice, wyjaśnił za pośrednictwem platformy X, że otrzymał prezent po tym, jak znalazł zgubiony aparat fotograficzny należący do jednego z rosyjskich reporterów. "To coś więcej niż butelka wódki. To gest przyjaźni i wysiłek na rzecz pokoju" – napisał amerykański dziennikarz w mediach społecznościowych.

"Pan posiada garnitur?". Dziennikarz zadał pytanie Zełenskiemu

Serwis Nexta zauważył, że Brian Glenn to dziennikarz, który w lutym pytał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o brak garnituru w czasie spotkania z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. – Dlaczego nie ma pan na sobie garnituru? Został pan przyjęty w tym gabinecie na najwyższym szczeblu i odmówił założenia garnituru. Pan posiada garnitur? – dopytywał dziennikarz.

– Ma pan z tym problem? – odparł Zełenski. – Wielu Amerykanów ma problem z tym, że nie traktuje pan z należytym szacunkiem Gabinetu Owalnego – stwierdził Glenn. – Założę garnitur, gdy ta wojna się skończy. Może podobny do pańskiego. A może lepszy, może tańszy. Zobaczymy – oznajmił ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski nie zakłada garnituru od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. W nieformalnym stroju występował m.in. w grudniu 2022 r. w amerykańskim Kongresie. Na spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu prezydent Ukrainy pojawił się w czarnej bluzie z państwowymi symbolami.

Już w poniedziałek wieczorem ma dojść do kolejnych rozmów w Białym Domu, w których oprócz Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa uczestniczyć będą europejscy liderzy.

