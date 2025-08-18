Zełenski przekazał Trumpowi list. "To nie do pana"

W poniedziałek o godz. 19:15 czasu polskiego w Gabinecie Owalnym w Białym Domu rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa prezydentów USA i Ukrainy ma dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Do Wołodymyra Zełenskiego dołączą później: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Donaldowi Trumpowi towarzyszyć będą z kolei: wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz wysłannicy ds. Ukrainy Keith Kellogg i ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

List do Melanii Trump

Prezydent Ukrainy podziękował amerykańskiemu przywódcy za jego "osobiste wysiłki" na rzecz zatrzymania wojny. W pewnym momencie Wołodymyr Zełenski wręczył Donaldowi Trumpowi list od ukraińskiej pierwszej damy – Ołeny Zełenskiej.

– Moja żona dała ten list. To nie do pana, to do pana żony – powiedział Wołodymyr Zełenski, wywołując śmiech przebywających w Gabinecie Owalnym dziennikarzy.

Ukraiński przywódca przypomniał, że Melania Trump napisała list do Władimira Putina. Dokument dotyczył dramatycznej sytuacji tysięcy ukraińskich dzieci, które po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. zostały uprowadzone z terenów okupowanych i przewiezione w głąb Federacji Rosyjskiej.

– Melania kocha dzieci i nie może znieść tej trudnej sytuacji. To łamie jej serce, gdy widzi pogrzeby dzieci i rodziców w żałobie. Ten list został dobrze przyjęty przez Władimira Putina. Melania powiedziała, że chciałaby zobaczyć koniec tej strasznej wojny, cierpienia i smutku – skomentował prezydent USA Donald Trump.

Czytaj też:

Amerykański dziennikarz dostał prezent od Rosjan. "Gest przyjaźni"