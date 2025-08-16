Melania Trump napisała list do Putina. Zwróciła się z ważną prośbą

Według doniesień agencji Reutera, powołującej się na wysokiej rangi urzędników Białego Domu, zdecydowała się napisać osobisty list do prezydenta Rosji Władimira Putina. Dokument miał dotyczyć dramatycznej sytuacji tysięcy ukraińskich dzieci, które po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji w lutym 2022 roku zostały nielegalnie uprowadzone z terenów okupowanych i przewiezione do Rosji.

List przekazany osobiście przez Donalda Trumpa

Do spotkania doszło w piątek na Alasce, gdzie odbyły się rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. To właśnie podczas tej wizyty Donald Trump osobiście wręczył Putinowi list swojej żony. Melania Trump nie uczestniczyła w spotkaniu, ale – jak podkreślają źródła – zdecydowała się na osobisty gest, aby zwrócić uwagę na dramat, który dotyka najmłodszych ofiar wojny.

Choć treść listu nie została upubliczniona, wiadomo, że koncentrował się na losie dzieci przymusowo wywożonych z Ukrainy. Melania Trump miała wezwać rosyjskiego przywódcę do zakończenia praktyk uznawanych przez społeczność międzynarodową za zbrodnie wojenne.

20 tysięcy dzieci bez domu

Według oficjalnych danych rządu w Kijowie, od początku inwazji Rosja uprowadziła już około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Najczęściej są to sieroty lub dzieci, które w wyniku działań wojennych zostały oddzielone od rodziców. Po przewiezieniu do Rosji najmłodsi są poddawani procesowi rusyfikacji – zakazuje się im posługiwania językiem ukraińskim, wprowadzane są treści propagandowe, a starsze dzieci kierowane są na szkolenia wojskowe.

Międzynarodowe organizacje humanitarne ostrzegają, że takie działania mają długofalowe skutki – dzieci tracą więź ze swoją kulturą, rodziną i ojczyzną, a niektóre z nich nigdy nie wracają na Ukrainę.

Zareagował Międzynarodowy Trybunał Karny

W 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, uznając przymusowe deportacje dzieci za jedną z najpoważniejszych zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję. Decyzja Trybunału była bezprecedensowym krokiem wobec urzędującej głowy państwa i miała na celu podkreślenie, że naruszanie praw dzieci w warunkach konfliktu zbrojnego nie pozostanie bezkarne.

Choć list pierwszej damy nie ma formalnego znaczenia prawnego, eksperci podkreślają jego wymiar symboliczny. – To pokazuje, że temat ukraińskich dzieci staje się nie tylko kwestią polityczną, ale także moralną i humanitarną. Zaangażowanie Melanii Trump to próba wywarcia presji na Kreml innymi środkami niż polityczne – oceniają analitycy cytowani przez Reutera.

