Coraz mniej Polaków wyjeżdża do Niemiec

Niemieckie służby odnotowują wyraźny spadek salda migracji – maleje różnica między liczbą osób, które przyjechały do Niemiec, a liczbą osób, które opuściły ten kraj. W 2025 roku saldo migracji ponownie się zmniejszyło – do Niemiec przybyło o około 235 tys. osób więcej, niż z nich wyjechało. Informację przekazał na początku czerwca Federalny Urząd Statystyczny.

Rok wcześniej, w roku 2024, saldo migracji wynosiło około 430 tys. osób, po tym jak w 2022 roku osiągnęło rekordowy poziom 1,462 mln. Łącznie w minionym roku odnotowano 1,48 mln przyjazdów oraz 1,25 mln wyjazdów. Liczba przyjazdów spadła w porównaniu z 2024 rokiem o 13 proc., a liczba wyjazdów o 2 proc. – opisuje Deutsche Welle.

Coraz mniej Polaków wybiera Niemcy

Wskazuje się, że jedną z przyczyn była mniejsza migracja z głównych krajów pochodzenia osób ubiegających się o azyl. Z Syrii przybyło o 67 proc. mniej osób niż w 2024 roku, a z Turcji i Afganistanu – po 41 proc. mniej. Również saldo migracji z Ukrainy było o 21 proc. niższe niż w 2024 roku. Uchodźcy z Ukrainy nie muszą składać w Niemczech wniosku o azyl, lecz otrzymują zezwolenie na pobyt w ramach tymczasowej ochrony. Kolejnym powodem był dalszy spadek migracji z państw Unii Europejskiej. W ubiegłym roku około 54 tys. osób więcej wyprowadziło się z Niemiec do innych krajów UE, niż z tych krajów do Niemiec przyjechało. Szczególnie wyraźny jest spadek liczby przyjazdów z Polski i Bułgarii.

Wzrost salda migracji w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano natomiast w przypadku Holandii i Rumunii.

Jednocześnie wyliczono, że kraj opuściło 97 tys. Niemców. Najwięcej wyjechało do Szwajcarii, Austrii i Hiszpanii.

Największy przyrost migracyjny zanotowała Brandenburgia (plus 9 tys. osób), następnie Bawaria i Szlezwik‑Holsztyn. Największe straty migracyjne odnotował natomiast Berlin (minus 12 tys.), a w dalszej kolejności Turyngia i Nadrenia Północna‑Westfalia.

