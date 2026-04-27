Nowy element w obowiązkowym wyposażeniu auta. Wkrótce zmiana przepisów

W Wykazie prac legislacyjnych resortu infrastruktury pojawił się wpis dotyczący prac nad zmianami przepisów dotyczących obowiązkowego wyposażenia samochodu. Przypomnijmy, że obecnie w swoim aucie obligatoryjnie musimy posiadać trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnicę. Po zmianach do tej listy miałaby również dołączyć apteczka pierwszej pomocy

"Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym" – czytamy w resortowym dokumencie.

Obecne przepisy nakazują wyposażanie w apteczkę doraźnej pomocy autobusów, taksówek, samochodów ciężarowych przewożących osoby poza kabiną kierowcy, a także pojazdów nauki jazdy.

Według projektu, zmiany miałyby wejść w życie do końca II kwartału 2026 r. Co ważne, nowelizacja przepisów nie wymaga zmian w ustawie, lecz tylko wydania nowego rozporządzenia. Oznacza to, że nowe zasady nie wymagałyby akceptacji Sejmu, Senatu oraz prezydenta.

To nie koniec rewolucyjnych zmian

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało szereg zmian w przepisach dotyczących kierowców. Jedną z najważniejszych jest rezygnacja z placu manewrowego podczas państwowego egzaminu na prawo jazdy. Zmiany są przewidziane również w części teoretycznej. Minister Dariusz Klimczak wskazywał, że kierowany przez niego resort ma już opracowany projekt ustawy w tej sprawie i jest gotowy na zmiany.

– W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym, większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości. My przychylamy się do ich zdania. Prowadziliśmy od dłuższego czasu analizy na ten temat, jesteśmy gotowi, mamy projekt ustawy – powiedział poseł ludowców w trakcie jednego z wywiadów.

