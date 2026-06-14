Omoda 7 Super Hybrid

Wygląda bardzo nowocześnie (design tylnych reflektorów zapewne spędza sen z powiek wielu zachodnim konkurentom), potrafi jeździć wyłącznie na prądzie, można go ładować z gniazdka, ale nadal głównie „żywi się” benzyną. Łączny zasięg na akumulatorze i benzynie wynosi ok. 1100 km (w tym do 90 km wyłącznie na prądzie).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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