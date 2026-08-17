Nowe informacje po tragedii na Węgrzech. Rodziny siedmiu ofiar zostały powiadomione

Rodziny ofiar zostały już poinformowane. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała również najnowsze informacje dotyczące rannych. W poniedziałek mają zapaść decyzje w sprawie ich transportu do Polski. Wszyscy poszkodowani w katastrofie są mieszkańcami województwa podkarpackiego. Wśród pasażerów nie było osób niepełnoletnich. Polska przygotowuje się obecnie do sprowadzenia rannych.

– Przygotowane są dwa szpitale w Warszawie do przyjęcia osób, które będą wymagały hospitalizacji – poinformowała Teresa Kubas-Hul.

Część pacjentów może trafić również do placówek na Podkarpaciu. W gotowości pozostaje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. – Jeżeli będzie taka możliwość, żeby tych ciężko chorych przewieźć do Polski lotniczym pogotowiem, to takie decyzje na miejscu zespół medyczny będzie podejmować – wyjaśniła wojewoda.

Polskie służby na Węgrzech

Na miejsce tragedii skierowano również sześciu polskich policjantów oraz zespół prokuratorów. Mają uczestniczyć w czynnościach związanych z wyjaśnianiem okoliczności katastrofy.

Przygotowano także pomoc psychologiczną dla rodzin. – Podczas wizyt u rodzin, które zostały najbardziej dotknięte, już widzimy, że ta pomoc psychologiczna jest potrzebna i taką pomoc będziemy świadczyć – powiedziała Kubas-Hul.

Jeśli część rannych będzie musiała pozostać na Węgrzech, Polska jest gotowa zapewnić potrzebne leki. Ma je zakupić Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3. Autokarem wracało z pielgrzymki 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według dotychczasowych informacji zginęło 12 osób, a dziesięć zostało bardzo ciężko rannych.

Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję, drugi po przesłuchaniu został zwolniony. Pojawiły się doniesienia, że prowadzący pojazd mógł zasnąć za kierownicą, jednak oficjalna przyczyna katastrofy nie została jeszcze ustalona. Śledztwo wszczęła także Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

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