Polityk Konfederacji broni Czarzastego. "Decyzja Polaków, nie ambasadora"

Decyzję o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador USA Tom Rose. "Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata. "Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał Rose.

Wawer o sprawie Czarzastego: Nie powinniśmy się tym przejmować

Sytuację skomentował w czwartek na antenie Radia Zet poseł Konfederacji Michał Wawer.

– Na szczęście to nie jest tak, że główny ciężar rozmów ze stroną amerykańską nie spoczywa na marszałku Sejmu – podkreślił parlamentarzysta. – Mnie osobiście zaskakuje, że akurat w tej sprawie jest tak ostra ta reakcja. Bo po prostu z ust premiera, ministrów, czy kandydata na ambasadora w USA padały dużo gorsze słowa, które były obelgami – przyznał.

Jego zdaniem "nerwowa reakcja ambasadora USA, w sprawie akurat Marszałka Czarzastego zdaje się świadczyć o jakiejś nerwowości tej dyplomacji amerykańskiej".

– My nie powinniśmy się tym przejmować, Polska powinna zdawać sobie sprawę ze swojej siły, ze swojego znaczenia, powinniśmy zajmować się polskimi interesami – powiedział Michał Wawer.

Poseł Konfederacji: Politycy PiS nie prezentują poważnego podejścia do rządzenia

Gorzkie słowa padły pod adresem partii Jarosława Kaczyńskiego. – Jak słyszymy od polityków PiS, że należy odwołać marszałka Czarzastego, bo ambasadorowi USA, czy jakiegoś innego kraju się on nie podoba, to przepraszam bardzo nie jest poważne podejście do rządzenia – zaznaczył parlamentarzysta.

Wawer podkreślił, że jest "ostatnią osobą, która głosowałaby za tym, żeby marszałkiem Sejmu był Czarzasty", ale "nie ma mowy o odwołaniu”. – Jest wiele powodów, dla których uważamy, że marszałek Czarzasty powinien być odwołany i nigdy nie powinien zostawać marszałkiem, natomiast na pewno takim powodem nie jest to, że jakiemuś obcemu ambasadorowi się nie podoba to, kto jest marszałkiem – podkreślił.

Poseł Konfederacji stwierdził, że "tego typu sugestie przywodzą na myśl czasy na szczęście dawno minione, gdzie właśnie decyzje różnych ambasadorów, różnych mocarstw stacjonujących w Warszawie były ważniejsze niż decyzje polskich polityków czy polskich obywateli".

Krytyczna uwaga padła również pod adresem szefa rządu. – W reakcji premiera też pobrzmiewa niestety hipokryzja, premier Tusk jest właśnie wśród tych polityków, którzy mają na swoim koncie przejawy braku talentów dyplomatycznych czyli po prostu przejawy braku szacunku pod adresem Donalda Trumpa – powiedział Michał Wawer.

Jak zaznaczył, "to kim jest Marszałek Sejmu to decyzja Polaków, decyzja pochodząca od obywateli, a ten, kogo podyktuje nam ambasador USA".

