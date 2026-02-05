"Wstyd". Bryłka uderza w Czarzastego

Decyzję o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador USA Tom Rose. "Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata. "Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał Rose.

Czarzasty reaguje na decyzję Amerykanów: Nie zmienię stanowiska

Do ruchu Amerykanów odniósł się sam zainteresowany. Marszałek Sejmu podkreślił, że zgodnie ze swoimi wartościami stanął w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparł kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla.

Czarzasty zapewnił, że niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski, dlatego – podkreślił – z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora Toma Rose'a.

Jak zaznaczył marszałek Sejmu, nie zmieni stanowiska "w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach".

Bryłka: Czarzasty wybrał medialne show

Sytuację skomentowała w mediach społecznościowych europosłanka Konfederacji Anna Bryłka.

"Marszałek Włodzimierz Czarzasty mógł spuścić zasłonę milczenia ws. Nobla dla Trumpa, ale wybrał medialne show. Wybrał pozycjonowanie siebie, zamiast pozycjonowania polskiego państwa" – napisała na portalu X deputowana do Parlamentu Europejskiego.

"Skrajna nieodpowiedzialność i wstyd dla wszystkich posłów, którzy wynieśli go na drugą osobę w państwie" – dodała Bryłka.

