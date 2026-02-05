Ambasador USA do Tuska: Chyba przez przypadek wysłałeś tę wiadomość

Stany Zjednoczone postanowiły zerwać wszelkie kontakty z marszałkiem polskiego Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na decyzję w tej sprawie zareagował Donald Tusk. Szef rządu zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do ambasadora USA.

"Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" – napisał na platformie X premier.

Rose: Chyba przez pomyłkę wysłałeś tę wiadomość

W zdecydowany sposób na te słowa zareagował ambasador USA Tom Rose.

"Zakładam, że Twoja przemyślana i dobrze sformułowana wiadomość została do mnie wysłana przez pomyłkę, ponieważ z pewnością pisałeś ją, mając na myśli Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić Twojemu rządowi" – napisał ambasador USA.

Rose następnie wyraził "najwyższy szacunek i podziw" dla przywództwa Donalda Tuska i wkładu we wzmacnianie relacji między USA a Polską. "Był Pan prawdziwie wzorowym sojusznikiem i wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Wiem, że zgodzisz się, że obrażanie i poniżanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – największego przyjaciela, jakiego Polska kiedykolwiek miała w Białym Domu, jest ostatnią rzeczą, jaką powinien zrobić jakikolwiek polski przywódca. Jak zapewne wiesz, zawsze będę bez wahania bronił mojego Prezydenta" – dodał amerykański dyplomata.

Amerykanie zrywają kontakty z Czarzastym

Decyzję o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador USA Tom Rose. "Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata. "Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał Rose.

Ruch Amerykanów wywołał lawinę komentarzy. Głos zabrali zarówno politycy, jak i dziennikarze. W obronie marszałka stanęli członkowie Lewicy, w tym partii Razem.

