Weta Nawrockiego. Wiadomo, co o decyzjach prezydenta sądzą Polacy

„Czy za decyzjami o blokowaniu nowych przepisów stały argumenty merytoryczne, czy chłodna kalkulacja?” – takie zadano pytanie ankietowanym w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Weta prezydenta Nawrockiego. Tak oceniają je Polacy

Z sondażu wynika, że 56,9 proc. ankietowanych twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki w swoich decyzjach o wetach, kierował się w największym stopniu kalkulacją polityczną. 37,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie kalkulacją polityczną”, zaś 19,5 proc. wskazało opcję „raczej”.

36,7 proc. respondentów uważa, że za decyzjami o wetach, stoją merytoryczne intencje, z czego 25 proc. twierdzi tak „zdecydowanie”, zaś 11,7 proc. – „raczej”.

6,4 proc. Polaków nie potrafi jednoznacznie ocenić motywacji prezydenta stojących za wetami.

Wyborcy koalicji rządzącej i elektorat opozycji

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej (KO, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050), to nie wierzą oni w merytoryczne przesłanki blokowania ustaw przez Karola Nawrockiego. 96 proc. elektoratu rządu uważa, że weta to efekt kalkulacji politycznej. 77 proc. jest tego „zdecydowanie” pewnych. 0 proc. wyborców koalicji zdecydowanie wierzy w merytoryczne uzasadnienie tych decyzji.

Z kolei wyborcy opozycji (PiS i Konfederacja) są zupełnie innego zdania. 73 proc. z nich twierdzi, że prezydent kierował się względami merytorycznymi przy wetowaniu ustaw – 52 proc. uważa, że „zdecydowanie tak”. 22 proc. badanych wyborców opozycji, dostrzega w tych ruchach grę polityczną.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

