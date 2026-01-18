Polacy ocenili głośne weto Nawrockiego. Zaskakujące wyniki sondażu

Polaków zapytano w sondażu o niedawne weto prezydenta Karola Nawrockiego. „Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki słusznie zawetował ustawę dostosowującą polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA)?” – takie pytanie zadano uczestnikom badania SW Research dla rp.pl.

Odpowiedzi „tak” udzieliło 31 proc. badanych.

„Nie” – 30,6 proc. respondentów.

19,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

18,8 proc. ankietowanych nie słyszało o tej ustawie.

Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondaż stwierdził, że „weto szczególnie często popierają mężczyźni (39 proc.), a także respondenci, których dochód przekracza 7000 zł netto (44 proc.)”. „Grupy, które w największym stopniu negatywnie oceniają decyzję prezydenta to osoby po 50 roku życia (45 proc.) oraz mieszkańcy miast, których liczba ludności przekracza 500 tys. osób (43 proc.)” – dodał.

Ustawa związana z wdrożeniem przepisów DSA. Weto prezydenta Nawrockiego

9 stycznia prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związana z wdrożeniem przepisów DSA (Digital Services Act).

Prezydent stwierdził, że projekt zawierał – jak to określił – „rozwiązania absurdalne”, które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie „urzędnikom podległym rządowi”. W swoim oświadczeniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści „Rok 1984” autorstwa George’a Orwella.

– Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę – podkreślił Nawrocki. Jak dodał, w projekcie wykryto możliwość finansowania tzw. "zaufanych sygnalistów", którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać "nieprawomyślne" treści oraz obywateli je publikujących. Zdaniem prezydenta, ochrona dzieci w internecie miała stać się „cynicznym parawanem”, za którym rząd ukrył kontrolę swobody wypowiedzi. – Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych – jest niemoralne – dodał.

Karol Nawrocki zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji oraz organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 stycznia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

