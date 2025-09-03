Ile zarobiły banki? Oto najnowsze dane za 2025 rok

Przychody odsetkowe w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 104,39 mld zł (wzrost o 5,9 proc. r/r), zaś koszty odsetkowe – 40,35 mld zł (wzrost o 5,5 proc. r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 2,4 proc. r/r do 15,6 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,2% r/r do 3,89 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-lipcu br. wzrosły o 9,5 proc. r/r do 32,2 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,9 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2025 r. (spadek o 19,3 proc. r/r), podał także bank centralny.

Zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego

21 sierpnia Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego. Podatek dochodowy (CIT) od banków miałby zostać zwiększony w 2026 roku do 30 proc., w 2027 roku spadłby do 26 proc., a w kolejnych latach byłby na poziomie 23 proc. Jednocześnie obniżona miałaby być stawka podatku bankowego, o 10 proc. w 2027 roku oraz o 20 proc. w 2028 roku względem obecnego stanu.

Resort finansów szacuje, że zmiany będą skutkować zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł. "Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" – napisało ministerstwo w komunikacie.

Na początku sierpnia Narodowy Bank Polski informował, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku banki zarobiły prawie 23,34 mld zł, czyli o prawie 3,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie 2024 roku – wówczas zanotowały 19,74 mld zł zysku.

