Czarne chmury nad prezesem TK. Prokuratura bada sprawę sprzed lat

Sprawa dotyczy możliwych "represji" wobec prok. Waldemara Pionki w latach 2016-2022, kiedy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Według ustaleń "Gazety Wyborczej", śledczy badają, czy mogło dojść do przekroczenia uprawnień i nieuzasadnionych działań wobec podwładnego.

Z informacji prasowych wynika, że postępowanie ma charakter przygotowawczy i nie oznacza postawienia zarzutów. W przypadku dalszego biegu sprawy konieczne byłoby ewentualne uchylenie immunitetu przysługującego prezesowi TK.

Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji, powołując się na dobro postępowania.

Święczkowski nie uznaje czterech nowych sędziów TK

Bogdan Święczkowski został powołany na prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę w grudniu 2024 r.

W latach 2006-2007 Święczkowski był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w latach 2015-2016 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2016-2022 prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego. Sędzią TK jest od lutego 2022 r.

W ubiegłym tygodniu Święczkowski przekazał, że nie może uznać czwórki sędziów, którzy złożyli "ślubowanie" w Sejmie. – Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby – stwierdził.

"Ślubowanie wobec prezydenta" w Sejmie. Nawrockiego nie było

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę w obecności notariusza złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu.

Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Od pozostałej czwórki Nawrocki nie odebrał przyrzeczenia.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent nie uznaje wydarzeń w Sejmie za prawomocne ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował również o skierowaniu do TK wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego ślubowania sędziów.

