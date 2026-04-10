"Ślubowanie" w Sejmie. Nowe wątpliwości ws. sędziów TK

Zgodnie z przepisami ustawy o statusie sędziów TK, oświadczenie majątkowe powinno zostać złożone przed objęciem stanowiska.

Tymczasem – jak wynika z ustaleń TV Republika – sędziowie wybrani przez Sejm, którzy złożyli "ślubowanie" w parlamencie, a nie przed prezydentem, przekazali swoje oświadczenia do Trybunału dopiero po tym akcie.

Ustawa o statusie sędziego TK mówi, że niewykonanie obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.

twitter

"Ślubowanie" sędziów TK. Prezydent nieobecny

W czwartek (9 kwietnia) w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu.

Takiej sytuacji jeszcze w Sejmie nie było

Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka sędziów, których prezydent nie zaprosił do siebie, wysłała do niego pismo z pytaniem o datę przyjęcia od nich przysięgi.

Ponieważ Nawrocki nie odpowiedział, sędziowie zdecydowali, że złożą "ślubowanie" w Sejmie w obecności notariusza, marszałka Czarzastego oraz byłych prezesów TK – Marka Safjana, Jerzego Stępnia, Bohdana Zdziennickiego i Andrzeja Zolla.

Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Warchoł stwierdził, że Czarzastemu grozi do 10 lat więzienia. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie.

Kancelaria Prezydenta i prezes Trybunału nie uznają czwórki sędziów

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent nie uznaje wydarzeń w Sejmie za prawomocne ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował również o skierowaniu do TK wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego ślubowania sędziów.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że nie może uznać czwórki sędziów, którzy złożyli "ślubowanie" w Sejmie. – Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby – stwierdził Bogdan Święczkowski.

