​Podpisanie umowy SAFE. Ujawniono szczegóły

O tym, że Polska może podpisać umowę w ramach unijnego programu SAFE już w najbliższy piątek informował w ubiegłym tygodniu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, otworzymy linię kredytową na zakup sprzętu – powiedział szef MON w niedzielę podczas briefingu w Krakowie. Jak zaznaczył, część zamówień została już zakontraktowana. Chodzi m.in. o sprzęt związany z obroną przeciwdronową, na który ma trafić znacząca część środków. – Na to będzie najwięcej, na nowe technologie – bardzo ważny komponent obrony cyberprzestrzeni – dodał.

Podpisanie umowy SAFE już w piątek

Z najnowszych informacji wynika, że podpisanie umowy pożyczkowej rzeczywiście odbędzie się w piątek. Jak ustaliło RMF FM, uroczystość odbędzie się w Warszawie. Tekst umowy pożyczkowej został w czwartek oficjalnie odesłany do Brukseli, co potwierdziła w rozmowie z rozgłośnią pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

"Strona polska uzupełniła dokument o kluczowe dane, takie jak precyzyjna kwota pożyczki (43,7 mld euro), wysokość zaliczki czy numery kont w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), na które KE wpłaci pieniądze" – czytamy.

Teraz piłka jest po stronie Komisji Europejskiej. Tekst umowy musi bowiem formalnie zatwierdzić kolegium unijnych komisarzy. To ma być jednak już formalność.

89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu

Program SAFE to unijny instrument o wartości 150 mld euro, zakładający udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na rozwój zdolności obronnych. Polsce przyznano 43,7 mld euro, czyli około 185 mld zł. Pożyczka ma być oprocentowana na poziomie ok. 3,5 proc. rocznie, a jej spłata rozłożona jest aż do 2070 roku.

Środki mają sfinansować najważniejsze projekty zapisane w polskim planie inwestycyjnym. Wśród nich są m.in. program "Tarcza Wschód", rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizacja infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Rząd deklaruje, że aż 89 proc. funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. – Oczywiście, wszystko chcemy inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym – zaznaczył Kosiniak-Kamysz, wskazując m.in. na takie zakłady jak Huta Stalowa Wola czy Mesko w Skarżysku-Kamiennej.

Podpisanie umowy nastąpi mimo wcześniejszego weta prezydenta Karola Nawrockiego, który w połowie marca zablokował ustawę wdrażającą SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę umożliwiającą zawarcie umowy i zaciągnięcie pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

