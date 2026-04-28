Jednolite zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt. PE przyjął rozporządzenie

Przyjęte we wtorek 28 kwietnia rozporządzenie wprowadza wspólne ramy prawne, których celem jest poprawa dobrostanu zwierząt, zwalczanie nielegalnych hodowli i handlu transgranicznego, oraz zapewnienie pełnej identyfikowalności cyklu życia zwierząt poprzez ich systematyczną identyfikację. Co istotne, wprowadza jasne obowiązki w całej UE, pozwalając jednocześnie państwom członkowskim na budowanie rozwiązań w oparciu o istniejące systemy krajowe poprzez podejście oparte na indeksowaniu.

Polska baza danych SAFE-ANIMAL, jako członek Europetnet, europejskiej sieci łączącej lokalne rejestry oznakowanych psów i kotów, w całości spełnia nowe wymogi UE w zakresie identyfikacji zwierząt.

Przyjęte rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia interoperacyjności krajowych baz danych identyfikacyjnych w całej Unii. Wprowadza jasne, zharmonizowane wymogi techniczne dla systemów identyfikacji, ale nie narzuca konkretnej architektury systemów, ale tworzy swojego rodzaju „hub” integrujący niezależne bazy danych. Takie ramy pozwalają opierać się na istniejących rejestrach krajowych, a jednocześnie umożliwiają transgraniczne wyszukiwanie między systemami, m.in. w oparciu o sprawdzone rozwiązania, takie jak model indeksowy Europetnet.

W głosowaniu wzięło udział 645 europosłów. Za przyjęciem rozporządzenia było 558, przeciw – 35, 52 wstrzymało się od głosu.

Kluczowe etapy wdrażania rozporządzenia

Rozporządzenie wprowadza etapowe ramy operacyjne, które będą wymagały ścisłej koordynacji między organami krajowymi a operatorami baz danych:

• Obowiązkowa identyfikacja i rejestracja wszystkich psów i kotów wprowadzanych do obrotu, dokonywana przed jakimkolwiek przekazaniem zwierzęcia lub jego reklamowaniem.

• Zharmonizowane wymogi techniczne dla systemów identyfikacji, w tym standardy ISO oraz numer identyfikacyjny powiązany z krajem.

• Surowsze i wcześniej obowiązujące wymogi dla podmiotów wprowadzających zwierzęta na rynek (hodowcy, sprzedawcy, schroniska i inne zorganizowane działalności), z dłuższym okresem przejściowym dla zwierząt utrzymywanych prywatnie.

• Utworzenie lub dostosowanie krajowych baz danych identyfikacyjnych i zapewnienie ich interoperacyjności między państwami członkowskimi, tak aby właściwe organy mogły uzyskiwać dostęp do danych i weryfikować je transgranicznie.

Skuteczne wdrożenie będzie zatem zależeć od solidnej infrastruktury krajowej i zaufanych mechanizmów interoperacyjności. Europetnet, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w łączeniu krajowych rejestrów w ponad 20 krajach, jest doskonale przygotowany, by wspierać zarówno swoich członków, jak i administrację publiczną w praktycznym i efektywnym spełnianiu tych wymogów.

– Podejście to uznaje wartość istniejących rejestrów krajowych i interoperacyjności między systemami. Członkowie Europetnet są już dostosowani do wymogów rozporządzenia i dobrze przygotowani do wspierania jego wdrażania, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności krajowej, jakości danych i własności danych – mówi Rémi Gellé, Prezes Europetnet.

Dzięki członkostwu w sieci Europetnet SAFE-ANIMAL, największa baza oznakowanych zwierząt w Polsce, już teraz działa w strukturze zaprojektowanej w celu wspierania:

• transgranicznej identyfikowalności psów i kotów;

• interoperacyjności między krajowymi bazami danych bez konieczności przesyłania pełnych zbiorów danych;

• wysokiej jakości danych opartej na rejestracji weterynaryjnej;

• zgodności z unijnymi zasadami ochrony danych i minimalizacji danych.

– Przyjęcie unijnego rozporządzenia to milowy krok w walce z nielegalnym handlem zwierzętami, a my jako polska baza danych jesteśmy na tę zmianę w pełni przygotowani. Dzięki naszej wieloletniej obecności w sieci Europetnet, polscy właściciele zwierząt i lekarze weterynarii mają pewność, że stosowane przez nas standardy już teraz odpowiadają nowym wymogom Brukseli. Nasza infrastruktura gwarantuje pełną identyfikowalność zwierząt w całej Unii, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu ochrony danych osobowych w Polsce – zapewnia Artur Lencznarowicz, Fundacja SAFE-ANIMAL.