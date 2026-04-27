Sikorski uderza w Cenckiewicza. "Uchowaj nas, Panie, przed takimi patriotami"

Sławomir Cenckiewicz poinformował w czwartek, że w środę złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef BBN dołączył do zespołu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa BBN

"Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu" – napisał w czwartek na platformie X.

Sławomir Cenckiewicz poinformował, decyzję o rezygnacji podjął "w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska".

"Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez prezydenta RP" – oświadczył.

Były szef BBN dodał, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 kwietnia "niczego pod tym względem nie zmienił, a nawet wzmógł kolejne szykany, prześladowania i śledztwa".

Sikorski uderza w Cenckiewicza. "Przewidziałem"

Do rezygnacji Sławomira Cenckiewicza odniósł się w poniedziałek na platformie X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski przypomniał swój wpis z grudnia 2022 roku, w którym stwierdził, że ten podczas swojej pracy w archiwum MSZ Sławomir Cenckiewicz "szukał haków na rywali politycznych Kaczyńskiego". "A potem będzie się dziwił, że ma opinię pisowskiego cyngla, a nie poważnego historyka" — napisał wówczas Radosław Sikorski.

W poniedziałek szef MSZ stwierdził na platformie X: "Przewidziałem".

"Zapamiętajmy, że za swoje największe osiągnięcie jako szef BBN uznał przekonanie prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania SAFE, czyli 140 mld zł na modernizację Wojska Polskiego i naszego przemysłu obronnego. Uchowaj nas Panie przed takimi patriotami" – dodał we wpisie.