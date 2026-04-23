Sławomir Cenckiewicz poinformował w czwartek, że w środę złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ma dołączyć do zespołu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

Czarnek wita Cenckiewicza. "Razem do zwycięstwa"

W nagraniu opublikowanym na platformie X Przemysław Czarnek zauważył, że "Sławomir Cenckiewicz odchodzi z BBN po wielu miesiącach bardzo dobrej, efektywnej pracy, pozostając najbliższym współpracownikiem pana prezydenta Karola Nawrockiego".

twitter

– Pan profesor Sławomir Cenckiewicz odchodzi z BBN, bo rząd Tuska, prorosyjski, antypolski, atakuje bezpieczeństwo Polaków, uniemożliwiając panu profesorowi i to pomimo wyroków sądów, normalne funkcjonowanie BBN – dodał.

Wiceprezes PiS podkreślił, że "pozostając najbliższym współpracownikiem pana prezydenta Karola Nawrockiego, pan profesor Sławomir Cenckiewicz staje się moim najbliższym współpracownikiem".

– Profesorze, drogi Sławku, witaj na pokładzie. Razem wywalczymy bezpieczeństwo dla Polski, odsuwając od rządu Tuska i jego niekompetentnych ludzi. Razem walka przy boku takiego człowieka, jak pan profesor Cenckiewicz, to jest walka nastawiona na efektywne działania dla pewnej bezpiecznej przyszłości Polaków. Dziękuję Sławkowi, ale dziękuję też panu prezydentowi, że w bój na linię frontu posyła swojego najwierniejszego przyjaciela. Razem do zwycięstwa – powiedział Przemysław Czarnek.

Cenckiewicz: Zwycięstwo w 2027 roku nie jest oczywiste

Sławomir Cenckiewicz powiedział w czwartek w Telewizji Republika, iż wydaje mu się, że to zwycięstwo w 2027 roku "nie jest oczywiste".

– Trzeba temu zwycięstwu pomóc. My nie możemy czekać po prostu z założonymi rękoma, to po pierwsze, a po drugie, po prostu jestem, jak powiedziałem, człowiekiem czynu – dodał.

