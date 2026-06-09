Spięcie między Czarnkiem a Mentzenem. "Tak prawica nie wygra"

Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Politycy ugrupowania podkreślają, że czarę goryczy przelało przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.

– Dopłaty miałyby obejmować m.in. osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. Doprowadziłoby to do chorej sytuacji, w której ludzie ciężko pracujący na minimalnym wynagrodzeniu, odprowadzający od tego minimalnego wynagrodzenia pełne składki, wysokie podatki, zrzucaliby się na przyszłe emerytury dla tzw. artystów, którzy zarabiają więcej od nich i jednocześnie nie płacą składek na swoją przyszłą emeryturę – tłumaczył Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu poselskiego Konfederacji.

Polityk podkreślił, że jego formacja będzie zachęcała posłów wszystkich partii do podpisania się pod wnioskiem o odwołanie Cienkowskiej. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Klub Konfederacji liczy 16 osób.

Czarnek do Mentzena: Nie dziel i nie jątrz

"Drogi Przemku, doceniam, że jako jedyny członek PiS chciałeś podpisać się pod wnioskiem o odwołanie minister Cienkowskiej. Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił Ci tego Błaszczak. Postarałbym się to zrozumieć, gdyby zabronił Ci tego sam Kaczyński. Ale Błaszczak? Poważnie?" – napisał we wtorek (9 czerwca) na platformie X współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Wiemy już, że jeśli zostaniesz premierem, przed podjęciem każdej decyzji, będziesz pytał o zgodę Kaczyńskiego i Błaszczaka. Kogo jeszcze? Którego wiceprezesa PiS? Annę Krupkę?" – dopytywał.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Drogi Sławku, wszyscy w klubie PiS żądają dymisji skompromitowanej minister Cienkowskiej. Kwestia skutecznego działania pozostaje do dyskusji. Ale nie na X. Szukaj jedności i efektywności. Nie dziel i nie jątrz. Tak prawica nie wygra. Zapraszam na spotkanie w tej sprawie" – oznajmił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

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