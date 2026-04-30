"Po trupach do celu". Bogucki: Żurek to przegra

W środę Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zamieścił w sieci zdjęcie pisma, jakie otrzymał od Prokuratury Krajowej. W dokumencie znalazło się wezwanie do stawiennictwa w roli świadka. Chodzi o wszczęte w ubiegłym tygodniu śledztwo dotyczące pomocnictwa do nieodebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego ślubowania od czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawę tę Bogucki komentował w środę na antenie Polsat News.

Współpracownicy prezydenta wezwani do prokuratury. Bogucki: To próba zastraszania

– Myślę, że to będzie próba zastraszania pracowników Kancelarii Prezydenta, bo mnie to obchodzi jak zeszłoroczny śnieg, te różnego rodzaju zabiegi pana Żurka i jego przybocznych, no ale zwykli pracownicy Kancelarii, kiedy dostają informację czy będą dostawali informację z prokuratury, to może być taki efekt mrożący – stwierdził szef Kancelarii Prezydenta RP. Jak dodał, jest to działanie "głęboko nieuczciwe", a także próba wykorzystania prokuratury i służb do bieżącej walki politycznej.

– Po trupach do celu – powiedział i oznajmił: "Żurek to przegra, bo prawda jest po naszej stronie, bo sprawiedliwość jest po naszej stronie, bo prawo jest po naszej stronie".

Śledztwo ws. sędziów TK

Wspomniane śledztwo zostało wszczęte we wtorek 23 kwietnia. Jak poinformowano w wydanym wówczas komunikacie, podstawą do jego wszczęcia było polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka z 13 kwietnia 2026 roku.

Rzecznik Prokuratura Generalnego Anna Adamiak wyjaśniła, że przedmiotem postępowania objęto zachowania polegające na: "ułatwieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 r.

"Nie zastraszycie nas!". Współpracownicy Nawrockiego otrzymują pisma od prokuratury

Starcie Boguckiego z Żurkiem w Sejmie. "Uzurpacja władzy przez prezydenta"Czytaj też:

Hołownia upomina posłów PiS i KO. "Halo, panowie!"